Titelkampf entschieden

Tauberbischofsheim. Die Blätter färben sich bunt, die Tennisplätze sind schon recht weich, vollgesogen vom Regen, und die Spätsommersonne trocknet sie nur noch begrenzt. Die Freiluftsaison verabschiedet sich in intimer Runde.

Die interne Meisterschaft beim Tennisclub Tauberbischofsheim steht nicht für großen Spielerauflauf und Zuschauermassen. Die Kinder und Jugendlichen suchen ihren Clubmeister im Einzel, die Erwachsenen lassen stärker das Schicksal entscheiden: die Hälfte mit den stärkeren Spielern wird gesetzt, ihnen werden andere Spieler zugelost. So dominiert kein verbissener Ernst, sondern eine entspannte Lockerheit. Dennoch gibt jeder auf dem Platz sein Bestes, freut sich über gelungene Schläge und ärgert sich über verpatzte Chancen.

An Ende verkündete Organisator Rudi Hauser das Ergebnis: Die Paarung Dominik Müller und Magnus Popp sind Vereinsmeister, bei den Jugendlichen ist es Leo Warken. Sven Weinig, Vorsitzender der Tennis-Abteilung, dankte den Spielern fürs Mitmachen, aber besonders Ella und Rudi Hauser für die Organisation und die Verköstigung in gemütlicher Runde. Die Saison wurde mit einem gemütlichen Abschluss auf der Tennisanlage in Tauberbischofsheim verabschiedet. KS