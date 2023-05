Tipps für Freiberufler

Main-Tauber-Kreis. Die IHK Heilbronn-Franken veranstaltet in Kooperation mit dem Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) am Mittwoch, 24. Mai, einen kostenfreien Beratungstag für Freiberufler bei der IHK Heilbronn-Franken im Heilbronner Haus der Wirtschaft, Ferdi-nand-Braun-Straße 20, an.

Zusammen mit den Unternehmensgründern erörtert ein Berater des Instituts für Freie Berufe die Besonderheiten der Niederlassung in einem Freien Beruf, hilft die Freiberuflichkeit zu bestimmen, unterstützt bei der Erstellung von Businessplänen und beantwortet allgemeine Fragen zur Gründung einer selbständigen freiberufli-chen Tätigkeit. Außerdem berät das IFB Freiberufler in der Nachgründungsphase und bei der Existenzsicherung.

Eine Anmeldung ist direkt beim Institut für Freie Berufe (IFB) möglich. Mehr Details und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung gibt es hier: http://ifb.uni-erlangen.de/gruendungsberatung/einzelberatung/baden-wuerttemberg/