Tauberbischofsheim. Pfarrer Thomas Holler wurde heute in Tauberbischofsheim in einem festlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Pater Joachim Seraphin überreichte im Namen von Erzbischof Stephan Burger als stellvertretender Dekan die Ernennungsurkunde und wünschte ihm Mut und Gottes Segen für diese neue Aufgabe mit den Menschen in dieser Stadt. Pfarrer Holler freute sich, einen segensreichen Weg miteinander zu gehen.

