Thomas Holler neuer Dekan in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Erzbischof Stephan Burger hat mit Wirkung vom 20. November Pfarrer Thomas Holler (55) befristet bis zum 31. Dezember 2025 zum Dekan des Dekanats Tauberbischofsheim ernannt. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird er künftig für die Seelsorge von rund 47.600 Katholikinnen und Katholiken in den zehn Seelsorgeeinheiten Boxberg-Ahorn, Freudenberg, Großrinderfeld-Werbach, Grünsfeld-Wittighausen, Königheim, Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, Külsheim-Bronnbach, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim verantwortlich sein. Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg gab diese Personalentscheidung an diesem Sonntag offiziell bekannt.

