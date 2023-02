Theater in Impfingen

Impfingen. Nach drei langen Jahren öffnet sich endlich wieder der Theatervorhang in der Turnhalle in Impfingen. Am Samstag, 25. und Sonntag, 26. März zeigt der Verein „Theater für Kinder – Förderverein für Kindergarten und Grundschule Impfingen“ das Stück „Michel in der Suppenschüssel“.

Im Theaterstück nach Astrid Lindgren geht es um den fünfjährigen Michel und seine Familie. Zusammen leben sie auf einem Hof in Lönneberga. Michel ist ein kleiner, aufgedrehter Junge, der für sein Leben gerne Unfug treibt.

„Michel in der Suppenschüssel“ wird in der Turnhalle der Grundschule in Impfingen aufgeführt. © Theaterverein

So steckt er seinen Kopf eines Tages in eine Suppenschüssel, weil er den Rest Suppe herausschlürfen will – um mit Entsetzen festzustellen, dass er in dieser feststeckt. Panik breitet sich aus, was ist zu tun? Selbst Michels sonst so aufbrausender Vater zeigt sich in der scheinbar unlösbaren Situation besorgt.

Wie es Michel gelingen wird, seinen Kopf aus der Schüssel zu befreien und viele andere lustige Streiche sehen alle großen und kleinen Zuschauer ab drei Jahren bei diesem Theaterstück „Michel in der Suppenschüssel“, das der Theaterverein für Kinder in diesem Jahr auf die Bühne bringt. Vorhang auf heißt es jeweils um 13.30 und 16.30 Uhr in der Turnhalle Impfingen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“, bei der „Franken Apotheke“ in Tauberbischofsheim sowie beim Friseursalon „Catys Schnibbelstube“ in Impfingen. Bild: theaterverein