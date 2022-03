Tauberbischofsheim. Um 20 000 Euro haben Betrüger am Dienstag eine 72-Jährige durch einensogenannten „Schockanruf“ in Tauberbischofsheim erleichtert. Über das Telefongab sich eine Anruferin sich als Tochter der Frau aus und spielten eine Notlage nach einem Verkehrsunfall vor. Sie benötigten das Geld um eine Haftstrafe abzuwenden. Somit brachten die Betrüger die Frau dazu das Geld in bar an eine unbekannte Person zu übergeben.

