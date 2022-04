Tauschen in der Mediothek

Tauberbischofsheim. Wie viele Milchkännchen, Eierschneider oder Schüsseln braucht es wirklich in der Küche? Sind die Anlässe zum Gebrauch von „Bob-der-Baumeister“-Kuchenformen nicht sehr begrenzt? In Küchenschränken und Schubladen sammelt sich so manches, das vergeblich auf seinen Einsatz wartet. „Holen Sie’s raus und bringen Sie es ab Mittwoch, 20. April, in die Mediothek! Was Ihnen Platz schafft, bereitet anderen Freude. Und vielleicht finden ja auch Sie noch ein Schätzchen, von dem Sie gar nicht wussten, dass Sie es brauchen“, so die Veranstalter. Die Tauschbörsen der Städtischen Mediothekbieten immer wieder Überraschungen! Zu beachten ist lediglich eine Selbstverständlichkeit: Die Tauschware muss sauber und gebrauchsfähig sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1