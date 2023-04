Tauberbischofsheim. Alles rund ums Büro kann ab Montag, 17. April, in der Mediothek getauscht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die bunte Box für die Stifte passt nicht mehr zum aktuellen Geschmack? Und überhaupt: Wer braucht schon so viel Stifte, Scheren, Radiergummis? Ab Montag bis Mittwoch, 17. Mai, darf alles gebracht werden, was funktionsfähig und sauber ist. Wie immer gilt: Wer was bringt, muss nichts mitnehmen; wem etwas gefällt, darf es ohne Scheu mitnehmen, auch wenn er selbst nichts gebracht hat.