Strahlender Sonnenschein und das sanfte Rauschen des Flusses über das Wehr begleitete den Gottesdienst zur „Taufe an der Tauber“. Pfarrerin Heike Kuhn begrüßte neben der Gemeinde neun Familien mit ihren Kindern.

Die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel mit der Bläsergruppe (Leitung Gerhard Barthel) passte wunderbar in die Stimmung an diesem Sonntagmorgen. In der Taufe werde jeder

...