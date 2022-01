Taubertal: Land unter

Der Dauerregen der vergangenen Tage lässt die Tauber über die Ufer treten. Etliche Straßen mussten gesperrt werden, so auch die Zufahrt nach Lauda aus Richtung B 290.

Main-Tauber-Kreis. Land unter im Taubertal: Die Tauber verließ das erste Mal in diesem Jahr ihr Bett und flutete Wiesen, Felder und Straßen.

3 Bilder Land unter am Wörtplatz in Tauberbischofsheim. © Sabine Holroyd

„Hochwasserschauen“ entwickelte sich zum beliebten Spaziergang, sei es oben an den Hängen oder direkt da, wo nichts mehr ging. Zum Beispiel an der K 2880 zwischen Werbach und der Brücke in Richtung Hochhausen, in den Tauberwiesen zwischen Tauberbischofsheim und Impfingen oder in Dittigheim. Wer dabei nasse Füße bekam, war nicht alleine: Auch die Pfeiler der Autobahnbrücke bei Distelhausen standen in den braunen Fluten.

Fast schon „traditionell“ war auch der untere Teil der Tauberterrassen in der Kreisstadt gesperrt: Bänken und Mülleimern stand das Wasser fast bis zum „Hals“.

