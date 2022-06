Taubertäler Karateka bei Lehrgang in Paris

Tauberbischofsheim. Endlich sind die Karatekämpfer des TSV Tauberbischofsheim und des TV Wertheim wieder international unterwegs.

Nach einem Europalehrgang in Crawley, in der Nähe der englischen Landeshauptstadt London, waren am vergangenen Wochenende sechs Vereinsmitglieder im französischen Senlis bei Paris, um sich von japanischen Großmeistern in der Kampfkunst Karate weiterbilden zu lassen.

Hochrangige Meister als Trainer

Die Teilnehmer am Europa-Gasshuku der Japan Karate Association (von links): Schlatt, Francesca Schwarzbach, Anki Götzelmann, Tatsumi Götzelmann, Rosalie Kirchner und Christian Hühn. © Götzelmann

Die Trainer waren auch hier wieder hochrangige Meister, die es verstanden, Sportler mit jedem Gürtelgrad noch etwas beizubringen.

Bei solchen internationalen Lehrgängen steht aber nicht nur die Weiterbildung in der Kunst im Vordergrund, sondern auch das Bilden und Festigen von grenzübergreifenden Freundschaften. Gemeinsames Lernen, zusammen Schwitzen und auch das Feiern verbindet. Darüber hinaus sind diese internationalen Begegnungen auch immer eine Möglichkeit, die eigenen Sprachkenntnisse zu testen.

Internationale Begegnungen

Deshalb nutzen auch gerade die Jugendlichen der Karateabteilungen gerne diese Chancen. Auf der anderen Seite freut sich natürlich auch der hiesige Verein, wenn die internationalen Besucher zu den eigenen Lehrgängen im Taubertal als Teilnehmer anreisen.

Nach dem Lehrgang durfte eine Sightseeing-Tour durch die Seine-Metropole nicht fehlen. Dabei erregte der obligatorische Fototermin vor dem Eiffelturm natürlich einige Aufmerksamkeit.