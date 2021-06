Tauberbischofsheimer Liebenzeller Gemeinde beteiligt sich an  „Hoffnungsfest“

Tauberbischofsheim. „Hoffnungsfest – Gott erleben, Jesus begegnen“ – unter diesem Motto finden 2021 in Deutschland und in weiteren europäischen Ländern zahlreiche Evangelisationsveranstaltungen statt. Auch die Liebenzeller Gemeinde in Tauberbischofsheim beteiligt sich an dieser missionarischen Aktion.

Vom 9. bis 12. Juni ruft die Gemeinde auf, sich über den christlichen Glauben und seine Bedeutung für den Alltag Gedanken zu machen. Die Impulsvorträge hält Gustavo Victoria. Der Argentinier ist in Spanien und Deutschland aufgewachsen und war nach einem theologischen Studium für elf Jahre mit der Liebenzeller Mission in Equador im Einsatz. Lange Zeit war er Gründer, Rektor und Dozent der Interkulturellen Theologischen Akademie in Bad Liebenzell. Inzwischen ist er im Vorstand des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes für Personal und Gemeindebau.

Die Vorträge sind in einem Rahmenprogramm mit Musik, Anspielen und Buchempfehlungen eingebettet. Sollte die Corona Situation es zulassen, besteht die Möglichkeit, mit Redner und Gemeindemitgliedern ins Gespräch zu kommen.

Die Themen der Abende sind: 9. Juni: „Gesund sein und heil werden“; 10. Juni: „Ehrlich sein und Antworten bekommen“; 11. Juni: „Sterben und trotzdem leben“; 12. Juni: „Neu anfangen ist immer möglich“; 13. Juni: „Mutig losgehen und Frieden finden“. Die Abende beginnen jeweils um 19 Uhr, der Start des Programms ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag wird die Abschlussveranstaltung im Rahmen eines Gottesdienstes um 10.30 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist das evangelische Gemeindezentrum in Tauberbischofsheim, Würzburger Straße 20. Veranstalter ist die Liebenzeller Gemeinschaft Tauberbischofsheim, Pastor Martin Huß, Telefon 09341/8939800 oder tauberbischofsheim.lgv.org.

