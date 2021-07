Tauberbischofsheimer Kultursommer kommt richtig gut an

Tauberbischofsheim. Seit 1983 steht das Savoy Ballroom Orchestra aus dem unterfränkischen Bütthard für legendäres Bigband-Feeling. Doch seit fast anderthalb Jahren hatten die Musiker und Musikerinnen keinen Auftritt mehr. Umso begeisterter waren alle, als sie hörten, dass sie beim Kultursommer der Stadt Tauberbischofsheim ein Konzert geben sollten.

Der Kontakt kam über Peter Leicht zustande, der im Orchester mitspielt. Bürgermeisterin Anette Schmidt zeigte sich froh, dass man mit dem Kultursommer neues Leben in die Stadt gebracht habe. „In Tauberbischofsheim ist was los“, stellte sie mit Blick auf die vielen Zuhörer fest. Doch nicht nur auf den Tauberterrassen sei etwas geboten, auch an anderen Orten in der Stadt kann man es sich bei Musik und kühlen Getränken gutgehen lassen.

Zum Hintergrund: Das Savoy Ballroom Orchestra Benannt hat sich das Savoy Ballroom Orchestra nach dem legendären Savoy Ballroom, einem Tanzclub im New Yorker Stadtteil Harlem – einem der bekanntesten Clubs in der Swing-Ära. Revolutionär am 1926 eröffneten Savoy Ballroom war damals, dass sich dort Schwarze und Weiße ohne Rassenkonflikte zum Tanzen treffen konnten. Das Savoy hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Jazzmusik und Entstehung neuer Tanzstile, wie zum Beispiel dem Swing-Tanz Lindy Hop. Das 1983 gegründete Orchester ging anfangs aus einigen Musikern und Musikerinnen des Musikvereins Franconia Bütthard hervor, hat sich aber im Laufe der Jahre weiterentwickelt und umfasst mittlerweile eine Auswahl an Musikern aus dem ganzen unterfränkischen Raum. 2015 errang man den Sieg beim Bayerischen Orchesterwettbewerb für Jazzorchester und in der Folgezeit noch weitere Auszeichnungen. mae

Sie wies auf den kommenden Freitag hin, an dem die Stadt- und Feuerwerhrkapelle ein Standkonzert auf dem Schlossplatz geben wird, bis dann um 21 Uhr das Turmblasen vom Türmerturm erklingt. Wenn es ähnlich viele wie beim Konzert des Savoy Ballroom Orchestra sein werden, dann gebe das bestimmt eine tolle Kulisse ab.

Ein „tolles Sommerkonzert“ bescheinigte Bürgermeisterin Schmidt nach der Zugabe der Musiker und Musikerinnen der Veranstaltung und versprach, dass der Tauberbischofsheimer Kultursommer im kommenden Jahr eine Fortsetzung erleben wird. Während die Stadt für die Gage des Orchesters zuständig war, spendeten die Besucherinnen und Besucher für die Bürgerstiftung. Damit soll eine mobile Bühne angeschafft werden, damit noch mehr heimische Künstler in der Stadt auftreten können. Die Sammelbox mit der die Bürgermeisterin und Sabine Münch durch die Reihen wanderten, war am Schluss des Konzertes gut gefüllt. „Ganz schön schwer“, bekannte Schmidt, die aber noch nicht verraten wollte, wie viel Geld nun wirklich gesammelt wurde.

Doch die Resonanz zeigte, dass das Konzert gut angekommen war. Dirigent Stefan Bender, ein studierter Jazztrompeter, der das Orchester seit 2011 leitet, hatte die richtige Musikmischung zusammengestellt. Angefangen mit mondänem Swing der 1920er Jahre, über Tanzmusik-Klassiker bis hin zu moderner Popmusik und anspruchsvoller Bigband-Literatur: alles war dabei. Immer wieder wurden die Musiker zu Soli aufgefordert.

Gesteigert wurde das musikalische Wohlfühlen durch den Gesang von Andrea Bachert und Manuel Prieto, die zu den jeweiligen Stücken ihre Interpretation setzten und für ein einmaliges Musikerlebnis sorgten. „Das war die perfekte Veranstaltung heute Abend“, lobte Stefan Bender dann auch das Orchester und vor allem die Zuhörer, bevor nach über zwei Stunden Livemusik ein lauer Sommerabend an den Tauberterrassen zu Ende ging.