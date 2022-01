Tauberbischofsheimer Haushalt: Die Kinder profitieren

Viel vorgenommen hat sich die Stadt Tauberbischofsheim für das noch junge Jahr 2022. Viel wird in Schulen und Kindergärten investiert. Sanierungen sind vor allem bei in die Jahre gekommenen Immobilien teuer. Vielerorts wird von Sanierungsstau gesprochen.

Doch was soll die Stadt tun, wenn die Situation ist, wie sie ist? Schließlich will sie den Kindern und Jugendlichen nicht zumuten in

...