Tauberbischofsheimer Gemeinderat lehnte Hallenbadneubau ab

Tauberbischofsheim. Es wird keinen Ersatz für die Kleinschwimmhalle in Tauberbischofsheim geben: Der Gemeinderat lehnte mit 15:4-Stimmen in seiner Sitzung am Mittwoch den Neubau eines Hallenbads in der Kreisstadt ab. Vor allem finanzielle Gründe führte das Gros des Gremiums für seine Entscheidung ins Feld. Zwar wäre die Finanzierung des Neubaus im Haushalt noch darstellbar, die hohen Betriebskosten zwischen 400000 und 600000 Euro aber angesichts der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht, lautete das Hauptargument.

