Tauberbischofsheimer Automobilclub macht Kinder fit für den Straßenverkehr

Tauberbischofsheim. „Mit Sicherheit ans Ziel“: Unter diesem Motto stand das Jugendfahrradturnier des Automobilclubs Tauberbischofsheim im ADAC. Veranstaltet wurde es in Verbindung mit dem Ferienprogamm der Stadt Tauberbischofsheim am Samstag auf dem Schulgelände an der Pestalozziallee. Über 20 Kinder nahmen daran teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geschicklichkeit und sicheres Beherrschen des Fahrrads wurden dabei von den jungen Radlern gefordert. Die Einteilung der Teilnehmer erfolgte nach Alter und Geschlecht in sechs Gruppen.

Das sichere Beherrschen ihres Fahrrads stellten die Teilnehmer des Jugendfahrradturniers des Automobilclubs Tauberbischofsheim im ADAC unter Beweis. © Automobilclub Tauberbischofsheim

Bevor das Turnier begann wies der Vorsitzende Hans-Jürgen Pahl darauf hin, dass das Fahrrad für die meisten Kinder das erste und wichtigste Verkehrsmittel sei, mit dem sie sich in dem immer dichter werdenden Straßenverkehr bewegen müssen. Um sie dabei zu unterstützen, habe der ADAC ein Übungsprogramm entwickelt, bei dem das praxisnahe Verhalten und Beherrschen des Fahrrads trainiert werde. So können die Kinder beim Turnier spielerisch wichtige Fahrtechniken einüben, die sie im Straßenverkehr beherrschen müssen.

Nach Proberunden und zwei Wertungsfahrten standen die Gewinner in den einzuelnen Klassen fest: Sieger in der Mädchenklasse 1 wurde Kim Müller vor Finja Pöhland und Julia Seitz. In der Klasse 2 siegte Lisa Seidenspinner vor Lara Steinam. In Klasse 3 belegte Tashina Endresen den ersten Platz. Bei den Jungen gewann in Klasse 1 Arend Weiss vor Mike Spörer sowie Leo Lotter. In der Klasse 2 sicherte sich Aurel Weiss den Sieg vor Niclas Müller.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Organisatoren des Automobilclubs, Hans-Jürgen Pahl und Günter Brix, überreichten den Platzierten Siegerpokale, Plaketten und jedem eine Teilnahmeurkunde. ac