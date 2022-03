Tauberbischofsheim: Zwei junge Frauen bei Unfall schwer verletzt

Zwei junge Frauen erlitten am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Tauberbischofsheim schwere Verletzungen. Die 17 und 18 Jahre alten Frauen waren gegen 14.30 Uhr gemeinsam auf dem Leichtkraftrad der Jüngeren auf der Straße „Am Wört“ unterwegs, als die 17-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihren Roller verlor.

Tauberbischofsheim. Das Leichtkraftrad kam von der Straße ab, streifte im Grünstreifen einen Busch und stürzte auf der Fahrbahn mitsamt der jungen Frauen um. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus.

Am Roller entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. pol

