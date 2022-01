Tauberbischofsheim will den Bismarckturm aus dem Dornröschenschlaf wecken

Tauberbischofsheim. Der Bismarckturm auf dem Höhberg soll saniert werden. Ohne finanzielle Unterstützung ist das nicht möglich. Deshalb sucht die Stadt Spender.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bismarckturm auf dem Höhberg wurde von der Akademischen Ferienverbindung Tuberania errichtet und befindet sich bis heute in deren Besitz. Nachdem sich der Verein in der Auflösung befindet, soll die Stadt Tauberbischofsheim die neue Eigentümerin werden. Der Turm ist ein Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes. Die Stadt bereitet nun die Eigentumsübernahme vor und will den Turm aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Dazu ruft sie die Bevölkerung zu Spenden auf.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

„Der Bismarckturm ist ein kulturhistorisches Denkmal und prägt seit über 100 Jahren unsere Heimat. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit der Bürgerstiftung dazu entschlossen, den Turm zu übernehmen und zu erhalten,“ begründet Bürgermeisterin Anette Schmidt die Entscheidung. Man sei sich dabei bewusst, dass sich die Sanierung sehr aufwendig gestalten werde, insbesondere müsse eine Lösung für die Zufahrt gefunden werden. Aktuell prüfe man wie umfangreich die Sanierungsarbeiten sein werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Platz am Höhberg mit dem Bismarckturm bietet einen ausgezeichneten Blick auf die Stadt Tauberbischofsheim. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen aus Tauberbischofsheim und Umgebung. Viele Wanderwege wie beispielsweise der Panoramawanderweg des Lieblichen Taubertals führen ganz nah an ihm vorbei. Um die Aussicht zu verbessern, wurde die Vegetation bereits zurückgeschnitten. Für die aufwendige Sanierung sucht die Stadt über ihre Bürgerstiftung Menschen, die mithelfen wollen, diese historische Feuersäule auf dem Höhberg zu erhalten. Sie ist einer von 146 Türmen, die es in Deutschland laut Wikipedia heute noch gibt. Die Bezeichnung geht auf einen ausgeschriebenen Wettbewerb zurück, der die Errichtung möglichst vieler Feuersäulen zu Ehren Bismarcks anregen sollte.