Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Für die fehlende WC-Anlage am Tauberbischofsheimer Bahnhof fühlt sich keiner so richtig zuständig / Stadt will „aktuell prüfen“ Tauberbischofsheim: „Warum werden Missstände ignoriert?“

Wer mal muss, der muss lange suchen, um sein „Geschäft“ zu verrichten: Die fehlende WC-Anlage am Tauberbischofsheimer Bahnhof ist für viele ein Ärgernis. Wer ist zuständig? Gibt es eine Lösung?