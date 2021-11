Tauberbischofsheim: Vermessungsamtsgebäude diente vielen unterschiedlichen Nutzern

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf das frühere Vermessungsamt und heutige Grundbuchamt. Wohl kaum ein weiteres Verwaltungsgebäude in „Büscheme“ hat mehr unterschiedliche Nutzer kommen und gehen gesehen, als dieses markante Anwesen an der Ecke Würzburger Straße/Julius-Berberich-Straße. So war hier einst unter anderem eine „Staatliche Landfrauenschule“ eingerichtet und in der NS-Zeit eine R.A.D.-Abteilung des BDM, in der junge Frauen zur „Arbeitsmaid“ ausgebildet wurden. Viele Jahre war hier auch das Vermessungsamt untergebracht, ehe schließlich das Grundbuchamt des Amtsgerichts hier einzog. bege

