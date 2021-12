Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pestalozziallee - Der Bereich um den Kreisel wird polizeilich derzeit nicht als Unfallschwerpunkt eingestuft / Dennoch wird über eine Verbesserung der Situation diskutiert Tauberbischofsheim: Verkehrsschau für 14. Dezember geplant

Immer wieder kommt es in der Pestalozziallee in der Kreisstadt zu Unfällen – auch unter Beteiligung von Radfahrern. Eine Verkehrsschau voraussichtlich am 14. Dezember soll Impulse verleihen, ob und wo es Verbesserungsmöglichkeiten geben könnte.