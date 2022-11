Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kriminalität Tauberbischofsheim: Vandalen besprühen Laurentiuskapelle

Erneut wurde die Tauberbischofsheimer Laurentiuskapelle mit Farbschmierereien verunstaltet. Die Worte „God is dead“ und einen lachenden Jesus am Kreuz hat ein Unbekannter an die Kapelle gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.