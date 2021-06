Tauberbischofsheim: Unfall bei Überholmanöver

Tauberbischofsheim. Bei einem misslungenen Überholmanöver ist am Mittwochabend in Tauberbischofsheim Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstanden.

Gegen 18 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem BMW auf der Landesstraße hinter dem Ortsende Tauberbischofsheim in Richtung Impfingen unterwegs.

Als sie ein Traktorgespann überholen wollte, setzte sie den Blinker und zog gleichzeitig nach links. In diesem Moment kollidierte ihr BMW seitlich mit dem VW Passat eines 19-Jährigen, der ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.