Tauberbischofsheim: Unbekannte schlugen Scheiben ein

Tauberbischofsheim. Gleich zweimal wurden an Fahrzeugen in der Nacht zum Sonntag in Tauberbischofsheim die Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Gartenstraße

In der Gartenstraße in Tauberbischofsheim parkte zwischen Samstag, gegen 23.45 Uhr und Sonntag, gegen 0.15 Uhr ein Pkw an der rechten Fahrbahnseite. Ein Nachbar bemerkte, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war und machte die Besitzerin auf den Schaden aufmerksam. Zum Täter gibt es bislang keine Hinweise. Es wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Tiefgarage in der Ringstraße

Eine unbekannte Person schlug zwischen Samstag um 14 Uhr und Sonntag gegen 11 Uhr eine Scheibe an der Beifahrerseite eines in der Tiefgarage in der Ringstraße geparkten Pkw ein. Sie durchsuchte das Handschuhfach und entwendete einen Schlüsselbund. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2