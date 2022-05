Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim: Ukrainische Klasse büffelt für eine bessere Zukunft

Seit Montag gibt es eine rein ukrainische Klasse an der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim. Schulleiter Robert Dambach möchte damit den jungen Menschen helfen, in ihrer neuen Heimat schneller Fuß zu fassen.