Tauberbischofsheim: "The Uniques" hatten genauso Spaß wie ihr Publikum

Tauberbischofsheim. Einmal mehr gaben die „Uniques“ ihre Visitenkarte im Tauberbischofsheimer Klosterhof ab. Auf Einladung von Round Table Tauberbischofsheim spielte die Band um die charismatische Sängerin Vivian Kalmbach am Freitag bei „Live im Klosterhof“, dem mittlerweile schon traditionellen Benefiz-Event von Round Table.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 350 Gäste ließen sich das Ereignis nicht entgehen, sangen, groovten und tanzten mit – ganz nach dem Motto „All I wanna do is have some fun“. Shania Twains Hit ist inzwischen so eine Art Erkennungsmerkmal der ambitionierten Acoustic-Rock-Band.

Doch auch die Tauberbischofsheimer Schülerband „Smash“ hatte ihre Hausaufgaben gemacht und als Vorgruppe den Weg für die „Uniques“ geebnet.

Mehr zum Thema Live im Klosterhof Konzert mit den „Uniques“ Mehr erfahren Tauberbischofsheim „Endlich wieder auftreten dürfen“ Mehr erfahren Sonderthema Brillante Briten Mehr erfahren

Ein rundum gelungener Abend also bei guter Musik, guten Gesprächen und darüberhinaus auch noch für einen guten Zweck.

Wer die Band diesmal verpasst hat, kann sie am 2. Juli auf dem Tauberbischofsheimer Altstadtfest erleben. sk