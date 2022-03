Für Anette Schmidt war es bereits der dritte Spatenstich in dem noch jungen Jahr – Termine, die die Bürgermeisterin sehr gerne wahrnimmt, denn, so meinte sie am Dienstagvormittag: „Hier sieht man, dass was geht, dass sich was bewegt in der Stadt.“

Erweiterungen vorgesehen

Die neue Baustelle, für die nun am Regenklärbecken 1 an der K 2815 der Spatenstich erfolgte, wurde

...