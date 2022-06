Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gedenktag Tauberbischofsheim: Seine "Geschichtli" und "Gedichtli" machten den "Schollenhupser" Franz Döhner unsterblich

Franz Döhner, der „Schollenhupser“, wurde am 21. Juni 1897 in Dörlesberg geboren und würde an diesem Dienstag seinen 125. Geburtstag feiern. Durch seine berührenden „Geschichtli und Gedichtli“ ist er unsterblich geworden.