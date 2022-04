Tauberbischofsheim: Schüler des MGG spenden 725 Euro

Tauberbischofsheim. 725 Euro kamen bei der von der Schülermitverantwortung (SMV) des Matthias-Grünewald-Gymnasiums organisierten Spendenaktion für die Ukraine zusammen. Schüler, Lehrer und Eltern leisteten einen Beitrag, um Kindern in Not zu helfen.

„Wir wollen aktiv helfen mit Spenden an das Hilfswerk Unicef, einem Hilfswerk für Kinder, das am Aktionsbündnis Katastrophenhilfe Ukraine beteiligt ist“, erklärte Verbindungslehrerin Monika Keller nach Abschluss der Spendenaktion. Unicef kümmere sich um Kinder und Familien auf der Flucht und in der Ukraine selbst – mit Hilfsgütern, Anlaufstellen und Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche.

Aktion ein Herzensanliegen

„Ich habe mich über jede einzelne Spende gefreut“, betonte Monika Keller. Über das Spendenergebnis freuten sich auch die beiden Schülersprecher Lennart Erlenbach und Mia Dietz. Sie sei stolz, meinte Dietz. Die schöne Summe nannte sie ein Zeichen für die starke Schulgemeinschaft, die aktiv dazu beitrage, die Not zu lindern. Lennart Erlenbach war die Spendenaktion ein Herzensanliegen. Er dankte allen, die mitgemacht haben. „Wir hoffen, dass wir damit helfen können, aus ihrer Heimat Geflüchtete zu versorgen und zu unterstützen.“ Das Bild zeigt (von links) Mia Dietz, Lennart Erlenbach und Lehrerin Monika Keller. Bild: MGG

