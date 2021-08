Tauberbischofsheim: Sandstein für repräsentatives Bauen

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick vom heutigen Omnisbusbahnhof, an der Ecke zur Richard-Trunk-Straße, auf die sich anschließende Bahnhofstraße.

Auch der Bahnhof der Amtsstadt Tauberbischofsheim wurde im ortstypischen Material für öffentliche und repräsentative Gebäude des 19. Jahrhunderts, dem roten Sandstein, errichtet. Man darf es sicherlich – ohne zu übertreiben – als Glücksfall bezeichnen, dass 2006, nach gut 140 Jahren im Dienst der Deutschen Bahn und der Reisenden, eine Gesellschaft das Empfangs- samt Nebengebäude von der Bahn erworben hat. Es wurde zu einem Vorzeigeobjekt als private Schule zur Erzieherinnen- und Erzieherausbildung entwickelt.

Als Hotel erhalten blieb – wenn inzwischen auch ohne den früheren Gaststättenbetrieb – das ehemalige Bahnhofshotel, der Adlerhof, direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Straßenbild hat sich über die Jahre hinweg, bis auf Kleinigkeiten, kaum verändert. bege