Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wahrzeichen der Stadt - Stifter Eberhard Bärthel übernimmt in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung die Kosten für Gartenpflege in den nächsten zehn Jahren Tauberbischofsheim: Pflege der Grünanlage am Krötenbrunnen gesichert

Die Schaffer und Förderer des Krötenbrunnens mit Bürgermeisterin Anette Schmidt. Das Bild zeigt (von links) Schmidt, Bildhauer Leo Wirth aus Laudenbach, Eberhard Bärthel und Projektleiter Björn Progl von der Firma Fleck. © Uwe Büttner