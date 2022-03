Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bahnübergang Leinbachtal - In einem offenen Brief an die Stadträte machen Nutzer der Schienenquerung auf deren Wichtigkeit auch für Kraftfahrzeuge aufmerksam Tauberbischofsheim: „Nur ein Ausbau macht wirklich Sinn“

In einem offenen Brief an die Stadträte machen Impfinger Landwirte, Waldbesitzer, Winzer und Grundstückseigentümer deutlich, wie wichtig die Nutzung des Bahnübergangs Leintal für sie ist.