Tauberbischofsheim: "Müll-Installation" nervt Anwohner

„Nun reicht es!“, finden Anwohner der Tauberbischofsheimer Weickstraße. Viel zu lange, seit August 2022, sagen sie, hätten sie sich diese Müllablagerung angeschaut. „Wir sind mit unserer Geduld am Ende“, heißt es in einem Schreiben an die FN. „Etliche Anfragen verschiedener Anwohner“ an das Ordnungsamt hierzu hätten zu keinem Erfolg geführt, schildern sie ihre Sicht der Dinge und sagen: „Wir

...