Tauberbischofsheim: "Möbel Schott-Wald" entsteht in Großrinderfeld

Tauberbischofsheim/Großrinderfeld. Zurück zu den Wurzeln im wörtlichsten Sinn: Das Möbelhaus Schott hat in Großrinderfeld die ersten Setzlinge für den „Möbel Schott-Wald“ gepflanzt. Ganz in der Nähe, in Ilmspan, war das heutige Unternehmen 1952 gegründet worden. Daher besteht nach wie vor ein enger Bezug zur Heimatgemeinde von Senior Waldemar Schott.

Eine bundesweite Aktion des „Europa Möbel Verbundes“, zu dem auch das Tauberbischofsheimer Möbelhaus gehört, gab den Ausschlag dafür: „Wir entschieden uns für eine ähnliche Kampagne. Jedoch wollten wir nicht irgendwo in Deutschland Bäume pflanzen, sondern uns hier in der Region engagieren“, erklärte Daniel Schott vor Ort im Distrikt Gemeinholz, Gewann Tannenbuckel.

Bei der Auswahl der Baumarten ließ er sich von Revierleiter Christian Hofmann beraten. Der Förster der Gemeinde Großrinderfeld setzte dabei das Augenmerk auf Bäume, die mit der Klimaerwärmung besser zurechtkommen: Elsbeere, Wildkirsche, Feldahorn, Hainbuche, Esskastanien und Baumhasel sowie als Nadelbaumart die Douglasie bilden eine bunte und gesunde Mischung. In ferner Zukunft kann das Holz wieder für die Produktion von Möbeln oder den Hausbau verwendet werden.

„Möbel Schott“-Kunden können die Aufforstung des Waldes unterstützen. „Der Natur etwas zurückgeben“ ist dabei das Motto. Für jeden Kundenauftrag ab 2000 Euro Einkaufswert wird ein Setzling gepflanzt. Nach dem Kauf erhält der Kunde einen Einkaufswagenchip aus recyceltem Holz, der die wichtigsten Daten durch das Scannen des QR-Codes bereithält.

Daniel Schott und Thomas Lesch, sein langjähriger Mitarbeiter und Einrichtungsberater, freuen sich sehr über ihre völlig neuartige, nachhaltige Aktion. Thomas Lesch stammt aus Ilmspan und sagt: „Wir lieben unsere Heimat und die Natur. Mit diesem Wald in der unmittelbaren Nähe zu Ilmspan fühle ich mich auch persönlich sehr verbunden.“

Der Bürgermeister von Großrinderfeld, Johannes Leibold, ist begeistert und hat das Projekt deshalb auch von Anfang an unterstützt. Am Tag der Pflanzung war er ebenfalls anwesend. „Für das Thema Umwelt nimmt man sich gerne die Zeit“, meinte der Rathaus-Chef und freute sich auch, dass der Wald direkt an den neu entstehenden Großrinderfelder Friedwald angrenzt.

Möbel Schott hat in Tauberbischofsheim und ganz besonders in seiner Würzburger Filiale „Das Bett“ zudem ein großes Sortiment an Massivholz- und Naturmöbeln, die zum Teil in der Region, aber ausschließlich in Deutschland gefertigt und höchsten ökologischen Ansprüchen gerecht werden. Auch dafür wollen die Geschäftsführer Daniel und Caroline sowie Senior Waldemar Schott die Aufforstung unterstützen.

Der Wald soll nach und nach immer weiter wachsen, die Flächen dafür sind laut Daniel Schott bereits „reserviert“.