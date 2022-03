Tauberbischofsheim: Michael Schäfer ist „Judoka des Jahres 2021”

Judo: Jugend Frauen U 18: Anna-Lena Höcherl: 7. Platz Ruhr-Games in Bochum, 5. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Kirchberg, 7. Platz DJB-Sichtungsturnier in Herne; Kira Kremer: 7. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Kirchberg. Frauen U 21: Mara Noorlander: 2. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Nürtingen; 9. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft in Frankfurt/Oder, 3. Platz Koroska Open in Dravograd/Slowenien; Franziska Höcherl: 3. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Nürtingen. Frauen: Mara Noorlander: 3. Platz Koroska Open in Dravogard/Slowenien; Franziska Höcherl: 5. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Heilbronn. Männer: Torsten Zettelmeier: 2. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft Ü 30/M3 in Bad Homburg.

Sumo: Johanna Schuman: 7. Platz Europa-Einzelmeisterschaft in Kazan/Russland bis 80 kg, 5. Platz Europa-Einzelmeisterschaft in Kazan Open, 3. Platz Europa-Mannschaftsmeisterschaft in Kazan. jotef