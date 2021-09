Tauberbischofsheim: Mehr Schnell-Ladesäulen für die Region

Stadtwerk Tauberfranken und Herm-Gruppe wollen der Elektromobilität im Main-Tauber-Kreis noch mehr auf die Sprünge helfen, um so aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. In den kommenden Monaten werden an verkehrstechnisch stark frequentierten Punkten Schnell-Ladesäulen installiert.

