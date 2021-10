Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Traditionsveranstaltung - Das „Abendlied vom Türmersturm“ erklang am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr Tauberbischofsheim: Liebgewonnene Tradition hält nun Winterschlaf

Am nächtlichen Himmel funkelten die Sterne, als am Freitagabend zum letzten Mal in diesem Jahr das „Abendlied vom Türmersturm“ erklang.