Tauberbischofsheim: „Lebende Legende” Michael Noe verabschiedet

Tauberbischofsheim. Mit einer emotionalen Feier wurde am Samstagabend der letzte ehrenamtliche Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus bestückt mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen in den wohlverdienten „Ruhestand“ verabschiedet. Zahlreiche Weggefährten und Kameraden lobten die die vorbildliche Arbeit des passionierten Feuerwehrmannes.

Stets Verantwortung übernommen

Nach einem Musikstück der Stadt- und Feuerwehrkapelle hielt Bürgermeisterin Anette Schmidt die Begrüßungsrede zur Abschiedsfeier von Michael Noe aus dem aktiven Feuerwehrdienst: „Nach 18 Jahren als Stadtkommandant und 50 Jahren aktiven Dienst als ehrenamtlicher Feuerwehrmann darf ich Dich in einem feierlichen Rahmen verabschieden. Die 18 Jahre Amtszeit waren sicherlich sehr ereignisreiche und herausfordernde Jahre für Dich. Du hast Verantwortung übernommen. Du bist vorangegangen und du hast die Feuerwehr geführt und geprägt.“ Weiter sagte sie: „Wie wichtig du uns bist, zeigt diese tolle Resonanz, denn alle 300 eingeladenen Gäste sind zu deiner Verabschiedung gekommen.“ Die Bürgermeisterin und die Menschen hatten Michael Noe als leidenschaftlichen Feuerwehrmann mit Herz und Temperament erlebt.

Verleihung des silbernen Ehrenkreuzes des Deutscher Feuerwehrverbandes durch Sebastian Quenzer, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, und Kreisbrandmeister Andreas Geyer (linkes Bild). Die Feuerwehrkameraden überreichten eine Holztafel als Abschiedsgeschenk (mittleres Bild). Kommandoübergabe an den neuen Stadtkommandanten Stefan Lindtner (Mitte) durch Bürgermeisterin Anette Schmidt und den ausscheidenden Stadtkommandanten Michael Noe (rechtes Bild). © Uwe Büttner

1971 ist Michael Noe mit 15 Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten und setzte so die Tradition in seiner Familie fort. Als Feuerwehrmann mit Leib und Seele unterstütze er leidenschaftlich die Jugendfeuerwehr und dabei war die Nachwuchsgewinnung für ihn eine sehr persönliche Angelegenheit. Dass die richtige Ausrüstung seiner Wehr zur Verfügung steht, war ihm immer wichtig. In der Amtszeit von Michael Noe wurden 15 neue Einsatzfahrzeuge beschafft und die Feuerwehrmänner und Frauen erhielten eine persönliche Schutzausrüstung im Wert von 1500 Euro.

Seit 1975 war Michael Noe Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim. Von 1995 bis zum Jahr 2002 war er stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Stadt und seit 2004 Stadtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim. Während seiner Dienstzeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen darunter die Leistungsabzeichen in Bronze (1973), Silber (1993) und Gold (1996). Besonders hervorzuheben sind während seiner Dienstzeit das Engagement im Führungsstab der Feuerwehr im Main-Tauber-Kreis sowie zahlreiche Seminare auf Kreis- und Stadtebene.

Doch auch Traditionen, wie das alljährliche Stellen des Maibaumes, und die Geselligkeit kamen bei Michael Noe nie zu kurz. Er war stets auch ein großartiger Botschafter für die Städtepartnerschaften der Stadt Tauberbischofsheim mit Duderstadt und Vitry-le-Francois. Die persönlichen Verdienste von Michael Noe beschrieb Bürgermeisterin Anette Schmidt mit den Worten: „Außergewöhnlich und einzigartig“.

© Uwe Büttner

„Schöner und schwerer Tag“

Michael Noe begrüßte seine Gäste mit den Worten: „Ich verabschiede mich heute bei Ihnen als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim. Es ist für mich ein schöner und ein schwerer Tag, denn in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich freue mich über den würdigen Rahmen der Feier mit vielen Freunden und Wegbegleitern, aber es ist auch ein bedrückendes Gefühl nach 50 Jahren aktivem Feuerwehrdienst einen Schlussstrich unter die aktive Laufbahn zu machen.“

Michael Noe bedankte sich hoch emotional bei allen, die ihn über die vielen Jahre als Führungskraft in seinen Aufgaben zuverlässig, vertrauensvoll begleitet und tatkräftig unterstütz haben. Die fünf Jahrzehnte als Feuerwehrmann seien ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels und der gewaltigen Veränderung im Bereich des Feuerwehrwesens. Er scheide mit der festen Überzeugung aus, dass er alles gut bewältigt und die sieben Abteilungen auf einen guten Weg gebracht habe und das gemeinsam mit allen Beteiligten, egal ob ehren-, neben oder hauptamtlich. „Seine Feuerwehr“ war Michael Noe stets lieb, aber auch sehr teuer und so konnten während seiner Amtszeit für Fahrzeuge 2,14 Millionen Euro, für die persönliche Schutzausrüstung 540 000 Euro und für die allgemeine Beschaffung 1,4 Millionen Euro investiert werden.

Als Kommandant hatte er in den vergangen Jahren 1260 Einsätze – in seinen 50 Jahren als Feuerwehrmann 2800 Einsätze – insgesamt 5600 ehrenamtlich geleistete Stunden. Wichtig war und bleibt für ihn weiterhin die Wertschätzung der Feuerwehrleute als lupenreine Ehrenamtler.

Zusammen mit Antje Buhl von der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim und Alexa Müssig vom Deutschen Roten Kreuz Tauberbischofsheim trug er beeindruckend die Gedanken eines Feuerwehrmannes während eines Einsatzes vor. Abschließend sagte Michael Noe: „Ich bin stolz Kommandant dieser Wehr gewesen zu sein.“

© Uwe Büttner

Lobende Worte fand Michael Noe auch für seinen Sohn Mario, der die Feier mit organisiert hatte. Im Anschluss wurde Mario Noe befördert. Nach der Rede erhielt Michael Noe minutenlange stehende Ovationen von den beeindruckten Festgästen.

Im Anschluss wurde Michael Noe von Bürgermeisterin Anette Schmidt zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim ernannt. Er erhielt als Abschiedsgeschenk eine Urkunde und einen goldenen Helm überreicht. Danach wurde die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim mit allen ihren Abteilungen an der neuen hauptamtlichen Stadtkommandanten Stefan Lindtner übergeben, der zuvor noch von Michael Noe und Bürgermeisterin Anette Schmidt zum Brandoberinspektor befördert wurde. Lindtner bedankte sich bei Michael Noe für die tatkräftige Unterstützung zum Beginn seiner neuen Dienstzeit in Tauberbischofsheim.

Gedenktafel von Kameraden

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten für Michael Noe ein besonderes Geschenk, eine geschnitzte Gedenktafel an seine Dienstzeit, die im Namen aller Kameraden von den Abteilungsleitern Dominik Götzinger (Stadt) und Kuno Zwerger (Dienstadt) übergeben wurden.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes des Main-Tauber-Kreises, Sebastian Quenzer, freute sich, Grüße aller Wehren überbringen zu können: „Mit deinen Fachkenntnissen und deiner Routine habe ich dich kennen und schätzen gelernt und es hat mir immer viel Freude bedeutet mit dir zusammenzuarbeiten. Du hast Traditionen gepflegt und hochgehalten und dafür spreche ich dir meinen Dank und meine Anerkennung aus.“.

Hohe Einsatzbereitschaft

Kreisbrandmeister Andreas Geyer sagte, dass mit Michael Noe eine lebende Legende verabschiedet werde. Michael Noe zeigte stets hohe Einsatzbereitschaft und er war immer für die Belange der Kameraden da. Im Anschluss zeichneten die beiden Michael Noe mit dem Silbernen Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes aus.

Das Schlusswort der würdigen Veranstaltung hatte die Bundestagsabgeordnete Nina Warken. Sie sprach Michael Noe die hohe Anerkennung für das was er für die Stadt und Feuerwehr getan hatte, aus und sagte: „So wie die Feuerwehr jetzt dasteht, das ist dein Verdienst – herzlichen Dank für dein Engagement:“

Unter den Klängen des Spielmannszuges und der Stadtkapelle marschierten alle Gäste zum Feuerwehrgerätehaus, wo noch gebührend in gemütlicher Runde gefeiert wurde.