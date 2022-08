Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einkaufen Tauberbischofsheim: Late Night Shopping an Mariä Himmelfahrt

In einem offenen Brief hat sich der zweite Vorsitzende des Wirtschaftsforums Pro Tauberbischofsheim, Daniel Schott, gegen die Isolationspflicht ausgesprochen. Doch das WPT lässt sich nicht unterkriegen: Am Montag, 15. August, findet nun ein Late Night Shopping in Tauberbischofsheim statt - zum ersten Mal an Mariä Himmelfahrt.