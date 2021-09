Tauberbischofsheim: Ladendiebin in Klinik gebracht

Tauberbischofsheim. Rettungsdienst und Polizei wurden am Mittwochmorgen zu einem Einsatz in einen Tauberbischofsheimer Supermarkt gerufen. Mitarbeiter des Ladens in der Pestalozziallee hatten gegen 8.30 Uhr die Polizei wegen einer Ladendiebin gerufen, die gewaltsam versucht hatte, sich aus der Verantwortung für ihre Tat zu stehlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil die 16-Jährige beim Eintreffen der Streife über medizinische Probleme klagte, wurde ein Rettungswagen angefordert, der die Jugendliche in ein Krankenhaus brachte. Dort stellte sich heraus, dass bei dem Mädchen keine Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung bestand, weshalb sie von der Polizei nach Hause gebracht und einer Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Der Abstecher ins Krankenhaus bewahrte die Jugendliche nicht vor einer Anzeige. Sie wird sich nun für den räuberischen Diebstahl verantworten müssen.