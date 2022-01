Tauberbischofsheim: Kurt Baumann geht nach 47 Jahren in den Ruhestand

Tauberbischofsheim. 47 Jahre arbeitete Kurt Baumann für die Sparkasse Tauberfranken - nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Sparkassendirektor Peter Vogel, würdigte in seiner Laudatio Kurt Baumanns Verdienste. Baumann trat am 1. September 1974 als Auszubildender in die damalige Sparkasse Tauberbischofsheim ein. Nach erfolgreicher Beendigung seiner Ausbildung zum Bankkaufmann wurde er in das Angestelltenverhältnis übernommen und anschließend in der Zweigstelle Königheim eingesetzt. Seinen Grundwehrdienst leistete Kurt Baumann vom Januar 1977 bis März 1978 ab.

Aufgabengebiete

Ab April 1978 war er in im Markt-Routine-Bereich in der Hauptstelle Tauberbischofsheim im Einsatz. Bereits im August 1978 wechselte er in den Bereich Interne Revision und startete dort seine erfolgreiche Tätigkeit. Sein Aufgabengebiet bezog sich auf die Gruppen Allgemeine Revision und IT-Revision.

Im Februar 2008 erfolgte die Ernennung zum Mitglied des damaligen IT-Sicherheitsmanagement-Teams, heute Informationssicherheits-Managementteam. Kurt Baumann selbst legte stets großen Wert auf eine vorausschauende, beratende und risikoorientierte Tätigkeit der Revision und begleitete erfolgreich zahlreiche Umsetzungsmaßnahmen.

Durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen erweiterte er sein Fachwissen ständig. Seine hohe Fachkompetenz, seine Zuverlässigkeit und die stete Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, waren bei seinen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt.

Seit April 2002 ist er Mitglied im Personalrat der Sparkasse Tauberfranken. 2019 wurde er zum Personalratsvorsitzenden gewählt. Diese Positionen übte er bis zu seinem Ausscheiden mit Herzblut erfolgreich und unermüdlich aus.

Im Rahmen der Abschlusssitzung des Personalrates im Dezember 2021 wurde er ebenfalls von dem stellvertretenden Personalratsvorsitzenden, Dirk Baumann, würdig verabschiedet. Zudem war er ein stets engagiertes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse. Er brachte seinen hohen Sachverstand und seine vielfältigen Erfahrungen in die Entscheidungen des Gremiums ein und hat dadurch die positive Entwicklung der Sparkasse mit seiner ausgewogenen Urteilskraft entsprechend mitgeprägt und mitgestaltet. Seit Januar 2007 bis zu seinem Ausscheiden gehörte er diesem wichtigen Gremium der Sparkasse Tauberfranken an.

Peter Vogel, dankte Kurt Baumann für sein überdurchschnittliches Engagement in der Sparkasse und überreichte ihm als Zeichen der Wertschätzung ein Präsent. Für den Ruhestand wünschte er Kurt Baumann alles Gute sowie persönliches Wohlergehen. Die Dankesworte des Bereiches Interne Revision übernahm Bereichsleiter Alexander Bauer. Er bedankte sich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen für die jahrelange gute und intensive Zusammenarbeit und für das erfolgreiche Wirken im Hause der Sparkasse Tauberfranken.

Blick in die Zukunft

Kurt Baumann blickt mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge in die Zukunft. Aufgrund seiner vielen Aktivitäten wird es ihm sicher nicht langweilig werden. Neben privaten Hobbys, unter anderem Wandern und Kegeln, ist er auch seit vielen Jahren in der Pfarrgemeinde St. Martin Tauberbischofsheim in verschiedenen Bereichen engagiert tätig. Unter anderem war er langjähriger Vorsitzender des Pfarrgemeinderates St. Martin Tauberbischofsheim.

Weiterhin ist er aber im Bereich der Pressearbeit der Kirchengemeinde aktiv und für die Lektoren- und Kommunionhelferplanung zuständig. Durch sein Engagement im Katholischen Dekanat Tauberbischofsheim ist er als gewähltes Mitglied des Kirchensteuerparlamentes in Freiburg sowie im Diözesanvermögensverwaltungsrat und als Beisitzer im Dekanatsrats-Vorstand im Einsatz.

Zudem übernimmt er bei weiteren Vereinen diverse Kassenprüfungstätigkeiten und hat für den Kreisjugendring die Finanzverantwortung. Seinen außergewöhnlich hohen Einsatz für die Kirche und die Gemeinde rundet seine Mitgliedschaft im Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim ab. Hier ist Kurt Baumann schon viele Jahre aktiv für die Bürger Tauberbischofsheim engagiert.