Tauberbischofsheim:  Im stillen Gedenken an die toten Kollegen von Kusel

Odenwald-Tauber. Zahlreiche Polizeibeamte im Bereich des Heilbronner Präsidiums beteiligten sich auch in den Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald am Freitag an einer bundesweiten Gedenkminute für die beiden vor wenigen Tagen bei einer Verkehrskontrolle in Kusel ermordeten Polizisten. Punkt 10 Uhr machte sich Stille über den Tauberbischofsheimer Marktplatz breit, die vier jungen Beamten gedachten mit gesenkten Köpfen ihren getöteten rheinland-pfälzischen Kollegen. Und auch manche Passanten, die in diesem Moment unterwegs waren und die Stelle passierten, gingen kurzzeitig in sich.

Zentrale Veranstaltung

Die zentrale Gedenkveranstaltung im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn fand in der Käthchenstadt im Beisein von Landesinnenminister Thomas Strobl und Polizeipräsident Hans Becker statt. Das gemeinsame Gedenken verdeutliche, dass ein Angriff auf die Polizei als Angriff auf die gesamte Gesellschaft empfunden werde. In der gesamten Region hielten Streifenwagen um 10 Uhr an, sofern es die Einsatzlage zugelassen hatte, schalteten das Blaulicht an und die Beamten postierten sich neben ihre Fahrzeuge.

Tat lässt keinen kalt

Einer der vier jungen Beamten auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz meinte, dass „solch eine schreckliche Tat keinen der Kollegen kalt lässt“. Manch einem stecke dies jetzt noch in den Gliedern. Es sei nur schwer möglich, „solch ein schlimmes Ereignis einfach auszublenden“. Dies funktioniere auch dann nicht, wenn man nach dem Dienst die Uniform ausziehe. „Viele von uns haben Familie und kleine Kinder“, meinte er. Da könne es manchmal schon etwas mulmig werden, wenn man nicht wisse, was der Tag so bringe. Positiv merkte er an, dass es innerhalb des Präsidiums Experten gebe, an die man sich jederzeit wenden könne.

