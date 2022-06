Tauberbischofsheim: Hungerturm wird zur Aussichtsplattform

Tauberbischofsheim. Zwei Varianten zur Sanierung des Hungerturms stellte Daniel von Finck, Sachgebietsleiter im Hochbauamt der Stadt, dem Tauberbischofsheimer Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag im Technologie- und Gründerzentrum vor. Beide waren vom Architekturbüro Rüger und Tröger ausgearbeitet worden. Erstere sieht eine Sanierung mit einem unmittelbar auf Höhe des jetzigen Abschlusses aufgebrachten Dach vor. Diesen Entwurf lehnte das Denkmalamt allerdings bereits ab.

Vor dem Verfall bewahren

Deshalb, so von Finck, präferiere die Stadtverwaltung die zweite Variante. Notwendig sei eine Sanierung in jedem Fall, um den markanten Stadtmauerteil vor dem Verfall zu bewahren. Diese Variante sehe eine Stahlbetondecke auf der bestehenden Mauerkrone vor, auf die eine filigrane Tragkonstruktion aus Stahl gestellt wird. Die moderne Konstruktion grenzt sich klar vom historischen Bestand ab. Obenauf soll ein Kegeldach entstehen, das in Doppeldeckung mit Biberschwanzziegeln belegt wird. Die Fassade präsentiert sich geteilt in offener und in geschlossener Form.

Markant steht der Hungerturm am Mühlkanal. Wer davor steht, erheischt auch einen Blick auf den Türmersturm. © Heike von Brandenstein

Der offene Teil mit Stahlgeländer gibt den Blick in Richtung Spielplatz frei. Der geschlossene Teil macht etwa ein Drittel der Rotunde aus und wird mit unterschiedlich breiten und in verschiedenen Abständen angeordneten, vertikalen Holzprofilen verkleidet. Öffnungen sollen die Blicke gezielt auf den Türmersturm oder die Stadtmauer fokussieren.

Auf 300 000 Euro werden die Kosten geschätzt. Finanziert wird die Sanierung über Spendengelder von Eberhard Bärthel, Träger der Schlossmedaille und großzügiger Sponsor der Stadt Tauberbischofsheim, in der er groß geworden ist.

„Manch Bischemer, der ein Leben lang mit diesem Turm, so wie er jetzt dasteht, gelebt hat, wird sich die Augen reiben, wenn er die Planung sieht“, so Bernd Mayer (Bürgerliste). Er selbst finde die Lösung sehr gelungen. Mayer: „Der Turm gewinnt und das ganze Ensemble auch.“

Johannes Benz (ebenfalls Bürgerliste) goutierte zwar die großzügige Spende, die Eberhard Bärthel seiner Heimatstadt gönnen wolle. Da Tauberbischofsheim aber auch seine Heimatstadt ist, sprach er sich für den Erhalt in bisheriger Form aus. Benz: „Ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist.“ Bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung passierte die zweite Variante letztlich das Gremium. Der am Mühlkanal liegende Hungerturm, der seinen Namen vermutlich aufgrund der Nutzung als Gefängnis erhielt, wird damit ein neues Gesicht erhalten. Der ehemalige Knast wird zur Aussichtsplattform.