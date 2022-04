Tauberbischofsheim: Gut gerüstet für sichere Stromnetze

Tauberbischofsheim. So hat jetzt der Technische Service in Tauberbischofsheim seinen Fuhrpark für rund 650 000 Euro um jeweils zwei neue Bagger und Steigerfahrzeuge erweitert. Letztere werden mit ihren auf 30 Meter Höhe ausfahrbaren Arbeitskörben zum Beispiel beim Freileitungsbau oder bei vorbereitenden Arbeiten für einen Transformatorenaustausch in Umspannstationen verwendet. Aber auch bei anderen Tätigkeiten, wie etwa zur Durchführung von Vogelschutzmaßnahmen, lassen sie sich hervorragend einsetzen.

Im Beisein von Bürgermeisterin Anette Schmidt hat Michael Gutjahr, Leiter der Regionalzentren Baden-Franken bei der Netze BW, jetzt die neuen Fahrzeuge offiziell an den Leiter des Technischen Service, Marco Spielvogel, übergeben. Für Michael Gutjahr sind vor allem zwei Kriterien wichtig, in eine gute, moderne Ausstattung für den Netzbetrieb zu investieren: Versorgungssicherheit und Arbeitssicherheit.

„So sind wir in der Lage, schnell und zuverlässig die notwendigen Arbeiten in den Versorgungsnetzen durchzuführen und auch in Zukunft für die Kunden und unsere kommunalen Partner eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zum anderen erhöhen wir durch geeignete Gerätschaften mit höchsten technischen Standards auch für unsere Monteure die Sicherheit bei ihren Einsätzen.“

Nicht zuletzt sei das Unternehmen mit einer eigenen Flotte unabhängig von anderen Dienstleistern, um flexibler handeln zu können.

„Die Netze BW betreibt das Stromnetz hier in Tauberbischofsheim auf Pachtbasis für unsere Taubernetze. Da ist es gut zu wissen, dass wir einen starken und kompetenten Partner an unserer Seite haben“, freut sich auch Bürgermeisterin Schmidt. „Diese Investition zeigt, dass die Netze BW für eine sichere, zuverlässige und effiziente Energieversorgung steht. Das ist ein wichtiges Signal nicht nur für unsere Stadt, sondern für die ganze Region.“

Neben den neuen Fahrzeugen stehen den Mitarbeitern fünf voll ausgestattete Einsatzfahrzeuge, zwei Lkw und zwei Notstromaggregate zur Verfügung. Und für die Lokalisierung von Fehlerstellen bei Störungen im Erdkabelnetz ein Kabelmesswagen. Auf Anforderung von anderen Bezirksstellen kommt dieser regelmäßig auch im restlichen Netzgebiet zum Einsatz.

Der Technische Service Tauberbischofsheim der Netze BW kümmert sich in der Region um alle Belange in den Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen. Dazu gehören der Bau, der Betrieb, die Inspektion, die Wartung und die Störungsbeseitigung. Der Bereitschaftsdienst ist an 365 Tagen im Jahr, jeweils 24 Stunden im Einsatz. Weitere Aufgaben sind zudem der Aufbau von Breitbandnetzen und die Betreuung von Straßenbeleuchtungsanlagen. „Die Sonderfahrzeuge sind dabei wichtige Arbeitsmittel, die täglich genutzt werden. Sei es bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten in den Strom- und Gasnetzen oder bei der Störungsbehebung“, erläutert Bernhard Ries, Regionalmanager bei der Netze BW. „Gerade die Steiger sind die mit am häufigsten eingesetzten Fahrzeuge.“