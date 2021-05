Tauberbischofsheim: Grundsteinlegung für Neubau des Hauses Heimberg

„Ein Haus wird nur einmal gebaut, ein Zuhause aber jeden Tag“, stellte der Regionalleiter der BBT-Gruppe Region Tauberfranken-Hohenlohe, Thomas Wigant, in seinen einleitenden Worten zur symbolischen Grundsteinlegung für das neue Haus Heimberg am Freitag in Tauberbischofsheim fest. Deshalb habe die Planung des Komplexes auch etwas länger gedauert. Denn nur wenn die Hülle stimme, könne man die

...