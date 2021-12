Tauberbischofsheim. Auf knapp 12 000 Euro belaufen sich nach Angaben der Polizei die Schäden eines Unfalls, bei dem am Donnerstagabend ein Autofahrer in Tauberbischofsheim einen geparkten BMW streifte. Der 78-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs. Er fuhr an dem BMW vorbei und touchierte diesen. Dabei entstanden am Mercedes Schäden in Höhe von rund 10 000 Euro. Am BMW fiel der Sachschaden mit circa 2000 Euro geringer aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1