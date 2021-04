Tauberbischofsheim: Fuhrpark bald komplett elektrisch

Start in eine neue Ära: Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen machen gemeinsame Sache. Die bisher getrennt agierenden Zustellstützpunkte (ZSP) der Post nehmen unter einem Dach auf dem Laurentiusberg in der Kreisstadt die Arbeit auf. 55 bis 60 Beschäftigte beliefern künftig vom neuen Standort aus rund 19 400 Haushalte in den Orten mit den Postleitzahlen 97922 (Lauda-Königshofen), 97941

...