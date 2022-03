Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Humanitäre Aktion Tauberbischofsheim: FN helfen an der Grenze zur Ukraine

Nach 15 Stunden waren sie am Ziel. Mit dem bis unters Dach vollgepackten Hilfstransporter der FN erreichten Fabian Greulich und Enzo Basso am Montag um die Mittagszeit die polnische Stadt Dorohusk an der Grenze zur Ukraine.