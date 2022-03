Tauberbischofsheim: FN-Chefredakteur zieht über seine Reise in die polnisch-ukrainische Grenzregion Bilanz

„Noch nie habe ich innerhalb 48 Stunden so viel erlebt wie an den polnisch-ukrainischen Grenzübergängen Dorohusk und Zosin“, sagt Fabian Greulich. Gemeinsam mit Gebietsleiter Enzo Basso hatte sich der FN-Chefredakteur auf eine Reise begeben, die sie nie wieder vergessen werden. Wieder zurück in der Heimat, berichtete Greulich über seine Gedanken und Gefühle an diesen beiden

...