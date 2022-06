Tauberbischofsheim: Erste Messe "FN mobil" am 24. Juli

Tauberbischofsheim. Bei der Mobilität der Zukunft genießt der Begriff Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Hierbei wird nach einem Grundsatz verfahren, der nicht nur im Straßenverkehr Berücksichtigung findet, sondern auch auf vielen weiteren Gebieten. Auf einen Nenner gebracht bedeutet nachhaltiges Handeln: Es soll nicht mehr verbraucht werden als das, was sich wieder regenerieren oder künftig bereitgestellt werden kann.

Nicht einfach zu schaffen

Dieses Gleichgewicht zwischen Konsum von Ressourcen und Regenerationsfähigkeit des Ökosystems zu finden, ist nicht einfach und auch nicht immer zu bewerkstelligen. Doch durch die zunehmenden Klimadebatten rückt das Thema Stück für Stück ins Bewusstsein der Gesellschaft – und Regierungen, Unternehmen sowie Verbraucher sind verstärkt um mehr Nachhaltigkeit bemüht.

Hierzu zählt auch der Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität, also Verkehrskonzepte, bei denen Menschen und Güter transportiert werden können, ohne die Umwelt zu belasten. Aber wie kann so etwas funktionieren? Unter dem Motto „FN mobil – alles, was die Menschen bewegt!“ veranstalten die Fränkischen Nachrichten am Sonntag, 24. Juli, in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim von 11 bis 17 Uhr zum ersten Mal eine Messe, bei der sich alles rund um das Thema nachhaltige Mobilität, Freizeit und Verkehr dreht.

Das Event ist als Plattform gedacht für die Präsentation von Produkten und Dienstleistung auf diesem Gebiet – und zwar in sämtlichen Facetten.

Sechs Stunden lang haben die Besucher der Messe Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und viel Interessantes zu erfahren – an den zahlreichen Ständen der beteiligten Aussteller sowie an der Aktionsbühne der Fränkischen Nachrichten. Dort stehen unter anderem verschiedene Diskussionsrunden – etwa zu Themen wie „Mobilität im ländlichen Raum“, „Neue Antriebstechnologien“ oder „Mobilität – Zukunft des Reisens“ im Fokus.

Buntes Rahmenprogramm

Dem Publikum bietet sich darüber hinaus bei dieser Messe ein buntes Rahmenprogramm, das zum Teil auch zum Ausprobieren und Mitmachen animieren soll und von zahlreichen Partnern aktiv unterstützt wird.

Zahlreiche Höhepunkte für Jung und Alt warten im Rahmenprogramm der Messe „FN mobil“ den ganzen Tag über auf die Besucher: Unter anderem haben beispielsweise die Kunstradfahrer des Bunds Deutscher Radfahrer mit Sitz in Frankfurt ihre Teilnahme bereits zugesagt. Auf der Aktionsbühne der FN werden sie Auszüge ihrer beeindruckenden Show präsentieren. Das bunte Programm bereichern wird auch Football-Freestyle-Profi Chris Bennet Bröker (dreimaliger Deutscher Meister und Vize-Weltmeister). Er wird auf der Aktionsbühne nicht nur seine Fähigkeiten im Umgang mit einem Fußball zeigen, sondern auch einen Vortrag zum Thema „Brainkinetik“ halten.

Info: Weitere Informationen zur Messe „FN mobil“ erhalten Sie unter www.fnweb.de/mobil im Internet.